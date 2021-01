Waarom krijgt smaakmaker Joshua de geldpot niet?

WIE IS DE MOLNa elke aflevering van Wie is de Mol? graaft deze site nog even door. Hoe waren de opdrachten? En wie is de hoofdverdachte?

De terugblik

Het is uiteraard niet te hopen, maar mocht corona straks een nieuwe streep zetten door het festivalseizoen en zijn band Chef’Special niet op tournee kan, dan gloort er voor frontman Joshua Nolet een nieuwe carriere: die van acteur.

Het is smullen geblazen met de Ethan Hunt (Mission Impossible) van Wie is de Mol: Joshua Cruise. Vorige week een koprol tijdens het lasergamen, nu weer eentje in het Loucky Klooster. Plus (heel tactisch) zijn schoen weggooien en op sokken verder gaan. Dan zijn rol bij het verwisselen van de walkie talkies. Was het gespeeld besef, of ernst?

Wat geeft ‘t: het was heerlijk om te zien, net als dat verrukkelijke onderonsje met Splinter Chabot zittend in de straten van Brno: de bendeleider met zijn paladijn. Het doet er niet toe of hij de Mol is, Joshua is de ondoorgrondelijke smaakmaker van dit seizoen.

Of hij lang in het spel blijft, is de vraag: wat keek Erik de Zwart hem veelzeggend aan toen hij net dat vermaledijde rode scherm had gezien. Om zijn roommate Joshua vervolgens óók niet de geldpot te gunnen...

Volledig scherm © ADR

De opdrachten

Drie stuks ditmaal en drie keer vuurwerk, daar mocht het nog. Verwarring in kasteel Valtice waar - altijd mooi om te zien - kandidaten naar hartelust konden keten.

Terug naar de jeugd. De stiekeme duimpjes voor de camera, het (te?) opzichtig wegslaan van niet bestaande muggen door Splinter Chabot en diens vraag aan de zichtbaar jonge gids of zij al grootmoeder is.

De tweede opdracht had veel weg van het lasergamen van vorige week en, eveneens net als vorige week, waren wederom extra spelers ingehuurd: Black Light Ballerina’s in tutu’s, op spitzen, ‘gewapend’ én geblindoekt.

De enthousiaste reactie van Lakshmi was logisch: zij deed vroeger aan ballet. De derde opdracht, met de trucks, bood vooral turbulente beelden van - zo leek het - roekeloze testritten, maar leverde ook -bijna traditionele- ergernis: je was vooral kijker en geen medespeler. Wie zag welke borden onderweg? Welke borden werden er doorgeggeven aan regelneef Florentijn Hofman? En wat gaf hij mee aan de grondtroepen?

Geen touw aan vast te knopen. Laat staan een bord...

Volledig scherm Marije Knevel © Still Wie is de Mol?

De verdachten

Joshua Nolet die twee (!) walkie talkies verwisselde (Horace Cohen was in Moltalk ook al zo verbaasd: ‘Hij hoeft er toch geen 19 te onthouden?’) en ook niet de geldpot krijgt van Erik de Zwart. Florentijn Hofman die stelde elf foto’s doorgeven te hebben (waren er 8). Rocky Hehakaija die in álle Ballerina-bakjes graaide.

Het ligt er allemaal veel te dik bovenop. Splinter Chabot? Is niet de Mol. Heilig overtuigd was Erik de Zwart rijdend in de truck (weer eens wat anders dan treintjes) dat Chabot hem op een verkeerd bord wees. De Zwart moet ‘m als hoofdverdachte hebben ingezet, maar.... ging er zelf uit.

Nee, mijn hoofdverdachten zijn de onopvallende Charlotte Nijs (totaal niet in beeld, doet ze wel mee?) en Marije Knevel. Waarbij mijn voorkeur uitgaat naar de laatste: vanwege haar aandoenlijke Mollen-onesie.