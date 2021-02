Waarom lijsttrekker Sigrid Kaag (D66) haar pumps verruilde voor gympen

Nu er in maart maar liefst 37 verschillende partijen op het stembiljet staan, is de binding met de kiezer belangrijker dan ooit. En daarmee ook het imago. Maar wat is het imago van D66 eigenlijk? Vroeger was het de partij van leraren met ruimzittende tweedjasjes, maar van die stereotypering is weinig meer over. De grote namen binnen de partij, Kaag, Jetten en Ollongren, delen weliswaar idealen over vrijheid, gelijkheid en onderwijs, maar qua persoonlijkheid en kledingstijl zijn ze heel verschillend.