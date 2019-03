Waarom Merel onmogelijk de Mol kan zijn

Netflix maakt miniserie over spectacu­lai­re redding Thaise grotvoet­bal­ler­tjes

16:46 Streamingdienst Netflix gaat samen met productiemaatschappij SK Global Entertainment een miniserie maken over de spectaculaire redding van twaalf voetballertjes en hun coach uit een ondergelopen grot in Thailand. Het Thaise ministerie van cultuur heeft daarvoor toestemming gegeven. De deal houdt in dat de jongens en hun begeleider niet meer met andere media mogen praten.