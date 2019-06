Waarom Taylor Swifts nieuwe videoclip spraakmakend is

1) Regenboogalliantie

Taylor Swift toont zich in de clip, die ze deels zelf regisseerde, een voorvechter voor gelijke rechten. Uitgekiende timing: het is in Amerika deze maand Pride-maand. In de clip woont de zangeres in een mierzoet, regenbooggekleurd caravanpark met uitbundig uitgedoste bewoners - stuk voor stuk bekende sterren uit de Amerikaanse LGBTQ+-gemeenschap, zoals talkshowpresentator Ellen DeGeneres, Orange is the new black-acteur Laverne Cox, travestie-artiest RuPaul, de mannen van de Netflix-show Queer Eye en Queen-zanger Adam Lambert.