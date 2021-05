Waarom veel game-verfilmingen mislukken en topacteurs nog geen meesterwerk opleveren

Ook in deze aflevering aandacht voor de nieuwe Netflix-thriller The Woman in the Window waarin een vrouw met pleinvrees ooggetuige is van een moord bij de overburen. Of ziet ze toch spoken? Een prestigieuze titel, vooral dankzij de aanwezigheid van regisseur Joe Wright (Atonement, Pride and Prejudice) en een cast vol toptalent als Amy Adams, Gary Oldman en Julianne Moore. En toch ging ook hier iets stevig mis. Tot slot een recensie van een verstopte parel op dezelfde streamingdienst: The Disciple uit India over een grenzeloze passie voor geestverruimende muziek.