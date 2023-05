Waarom verdient deze door BNN afgedankte parodie op een presentator alsnog een plekje op nationale tv?

Schrijfster Yvonne Kroonen­berg: ‘Er zijn mannen die al opgewonden worden bij het zien van een naaktslak’

Yvonne Kroonenberg (72) werd een bekende Nederlander door haar uitgesproken visie op seks en relaties. Nu schreef ze een boek over eenzaamheid, hoortoestellen en verstrooidheid. ‘Bejaard zijn ziet er niet uit, maar het is erg leuk,’ ‘vertelt ze in dit interview uit ons weekendmagazine Mezza.’