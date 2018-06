Waarom waagt RTL zich aan een WK-talkshow met ongeleide projectielen?

Druiven­tros-eigenaar heeft toch spijt van Markt­plaats-adverten­tie

12:23 Druiventros-eigenaar Rob Zoontjens heeft spijt dat hij de inboedel van het pop-up restaurant op Marktplaats heeft gezet. Het familiebedrijf is na de plaatsing van de advertentie overstelpt met negatieve reacties. ,,We zijn bij RTL Boulevard neergezet als een stelletje ondankbare ondernemers die uit alles een slaatje wil slaan. Dat is gewoon niet waar.”