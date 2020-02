Waarom we de Nederlandse jeugdfilm niet ten onder moeten laten gaan

Laurens­kerk voor één dag Duncan Laurence­kerk: Waterloo van ABBA op z'n Gregori­aans

12:45 Het Eurovisie Songfestival in Rotterdam krijgt op 10 mei een ‘religieuze aftrap’ in de Laurenskerk, die voor één dag wordt omgedoopt tot Duncan Laurencekerk. Nog voordat diezelfde dag het officiële startschot klinkt van de wereldwijd vermaarde liedjesparade, zal in het historische gebedshuis aan het Grotekerkplein een zing-mee-songfestival-kerkdienst plaatsvinden. ,,Voor iedereen die gelooft, anders gelooft of niet gelooft.’’