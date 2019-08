Waarom we deze man op tv áltijd tussen het publiek zien zitten

Wat bezielt je?

,,Ik ben helemaal gek van spelshows en amusementsprogramma’s. Toen ik in 2009 eens met mijn buurman bij De Wereld Draait Door belandde, werd er iets in me aangestoken. Het geeft me een kick om in zo’n tv-studio een opname bij te wonen.’’



We zien je werkelijk overal, en dan vooral bij De slimste mens.

,,Ja, dat is de nummer één, van dat programma heb ik meer dan 200 uitzendingen bijgewoond. Er is bijna geen amusementsprogramma in Nederland waar ik niet ben geweest. Holland’s got talent, Miljoenenjacht, Met het mes op tafel en momenteel zit ik vijf weken lang bij de S.P.E.L.show bij de 26 deelnemers in het alfabet. Vanaf week zes komen er nieuwe deelnemers, maar dan zit ik weer in het publiek. In totaal heb ik tussen de 600 en 700 opnames bijgewoond.’’