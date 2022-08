Waarom Yolanthe niets deelt over breuk met Wesley: ‘Xess mag niet de dupe zijn’

Wanneer Yolanthe opnieuw gelukkig is in de liefde en een serieuze relatie begint, zal ze dat als eerste delen met de wereld. Momenteel is de 37-jarige actrice nog vooral gelukkig met zichzelf. ,,Dat was niet altijd zo. Ik heb geleerd om met mezelf te leven.”

Wesley Sneijder

Over haar ex, Wesley Sneijder, zegt Cabau in het interview dat ze ‘altijd’ van hem zal houden en dat hij ‘een heel belangrijk deel van haar leven is’. ,,Ik ben best wel privé over alles wat er gebeurd is, daar heb ik voor gekozen, vooral in het belang van Xess. Belangrijkste is dat een kind niet de dupe is en zich gelukkig voelt. Wat dat betreft denk ik dat wij het goed gedaan hebben.”



Cabau en Sneijder waren sinds mei 2009 samen. Een jaar later trouwden ze in Italië. In 2019 maakte het stel bekend uit elkaar te gaan. Hoewel ze al jaren niet meer samenzijn, is het nog altijd niet van een scheiding gekomen.