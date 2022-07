Waku Waku keert in najaar terug, presentatrice bekend

Bløf emotioneel op bomvolle Brouwers­dam, ‘f*cking pandemie is achter de rug’

BROUWERSDAM - Halverwege het bijna twee uur durende slotoptreden van Bløf leek zanger Paskal Jakobsen even emotioneel te worden. ,,We hebben een f*cking pandemie achter de rug. Er zijn in die twee jaar momenten geweest dat ik dacht we ons oude bestaan niet meer terug zouden krijgen”, zei hij, ten overstaande van 45.000 man. ,,Ik dacht serieus dat we nooit meer voor zo'n groot publiek zouden spelen...”

