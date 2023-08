Walter en Joy blijven maar dansen en bij Amber is een babybroertje onderweg

Zoontje van radio-dj Paul Rabbering stilgebo­ren: ‘Onze wereld staat stil’

Groot verdriet voor Paul Rabbering (44) en zijn vriendin Dionne. Hun zoontje Benja is stilgeboren, zo maakt de radio-dj maandag bekend op sociale media. ‘Ineens was je daar, lieve kleine Benja. Je kwam veel te vroeg. Je was al zo mooi.’