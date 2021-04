Warm moment op koele dag: Kate troostte prins Charles met kus op wang na uitvaart Philip

VIDEO Sobere uitvaart prins Philip brengt Harry en William nader tot elkaar

17 april Prins Philip is vanmiddag bijgezet in de koninklijke grafkelder van St. George's Chapel in Windsor Castle. De uitvaart symboliseerde een jaar waarin de coronapandemie Groot-Brittannië in zijn greep hield. Het was stijlvol maar tegelijk sober en zielloos. Met in de schaduw de vete tussen zijn kleinzonen: prins William en prins Harry.