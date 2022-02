Warner Bros. deelt nieuwe trailer Fantastic Beasts met Mads Mikkelsen als Grindelwald

In de derde Fantastic Beasts-film nemen Perkamentus (Jude Law) en Newt Scamander (Eddie Redmayne) het op tegen Grindelwald (voor het eerst gespeeld door Mads Mikkelsen). Deze laatste is namelijk van plan om alle Dreuzels, niet-magische mensen, om te brengen. ,,Onze oorlog tegen de Dreuzels begint vandaag”, klinkt het uit de mond van de duistere tovenaar. Professor Albus Perkamentus kan hem niet alleen kan tegenhouden, en daarom vertrouwt hij op Newt Scamander om een team van tovenaars, heksen en Dreuzels te leiden op een gevaarlijke missie. Maar de vraag is natuurlijk hoelang Perkamentus zelf aan de zijlijn kan blijven staan wanneer er zoveel op het spel staat.



Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore is de derde film in de geplande vijfdelige Fantastic Beasts-serie. De film is geregisseerd door David Yates, die ook de twee vorige films regisseerde en ook de laatste vier Harry Potter-films. Secrets of Dumbledore is ook geschreven door J.K. Rowling.



In de eerste twee films van Fantastic Beasts werd de rol van Grindelwald nog gespeeld door Johnny Depp, maar de acteur werd ontslagen nadat hij een rechtszaak aanspande tegen de Britse krant The Sun. Daarin werd zoveel modder gegooid tussen hem en zijn ex-vrouw Amber Heard, dat Depps reputatie volgens de filmstudio niet meer te redden viel. De rol van zijn tegenpool Perkamentus is, zoals de titel al doet vermoeden, een stuk groter in deze film. Zijn relatie met Grindelwald zal voor het eerst grondig uitgespit worden.