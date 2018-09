'Was dit een aflevering van de Geilende Rechter?'

Geen ruzie over geluidsoverlast, het achterstallig onderhouden van een tuin of bomen die gekapt moeten worden, het gekibbel van gisteravond was er één met een intiem randje. Gerda en Michel uit Scheemda klaagden hun buurvrouw Zwanet aan. Tijdens een borrel met buurtgenoten eindigden Zwanet en de buurman van nummer 67 vrijend in de keuken. Zwanet zou zijn begonnen met het zoenen van de man in kwestie. Onacceptabel, vindt Gerda. Zeker omdat buurman 67 getrouwd is en zijn vrouw in dezelfde ruimte aanwezig was toen de twee niet van elkaar af konden blijven.



Niets van waar, zegt Zwanet. Volgens háár was het de buurman die toenadering zocht. ,,Ik schrok daar eigenlijk zelf ook wel van", doet Zwanet uit de doeken. Of ze een beetje medelijden heeft met de vrouw van de buurman? ,,Ik vond dat ook niet leuk voor haar, maar toen hij mij zoende wist zijn vrouw het wel", klonk het stellig.



Gerda besloot het contact na de opmerkelijke borrel te verbreken, maar daar liet Zwanet het niet bij zitten. Om nog wat olie op het vuur te gooien, liet ze gesprekken van haar en Gerda's man lezen. Volgens Zwanet, die onder meer pornofilmpjes naar Michel stuurde, liepen de gesprekken ietwat uit de hand. ,,Nee hoor, dat waren gewoon grapjes", verdedigde Gerda haar man.