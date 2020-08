Was ‘levensgevaarlijke’ schorpioen Bas Muijs echt een mensdodend monster?

De bijna-doodervaring van voormalig GTST -acteur Bas Muijs die een schorpioen op zijn borst kreeg in een Maleisisch moeras, is schromelijk overdreven. Dat vindt althans Rogier van Rossem, voorzitter van stichting Herpetofauna, die de daar levende schorpioenensoort ‘een volledig onschuldig en uitermate nuttig dier’ noemt. Muijs blijft bij zijn verhaal. ,,Zo is het mij door de locals verteld.”

Acteur Bas Muijs (43) blikte afgelopen week terug op de opnames van een spannende scène voor de soap in de zomerspecial Goede Tijden Zomer Tijden. Zijn personage Stefano Sanders dreigde te verdrinken in een moeras in Maleisië. Om het moeras zo echt mogelijk te laten lijken werden grote bananenbladeren om het hoofd van Muijs gelegd. ,,Op een van die bladeren zat (per ongeluk, red.) een grote zwarte schorpioen. Hij zat in een dichtgevouwen bananenblad dat tegen mij aan dreef. Die schorpioen kroop rustig tegen mijn borst. Een schorpioen boven je hart is levensgevaarlijk”, zegt hij in de special. En: ,,Ik ben blij dat dat beest mij niet heeft gestoken, anders had ik hier waarschijnlijk niet gezeten.’’

Maar volgens Rogier van Rossem, voorzitter van de stichting Herpetofauna, zijn de schorpioenen die leven helemaal niet dodelijk. ,,De soort waar de heer Muijs naar alle waarschijnlijkheid een ‘aanvaring’ mee heeft gehad, is er een uit het genus Heterometrus. Deze variant leeft in het gebied waar de opnames zijn geschoten. Deze bosschorpioen is net als alle soorten ‘s nachts actief en wordt bij voorkeur niet gestoord. De meeste liggen te rusten in struikgewas en in bomen, gezien het een klimmende soort betreft”, reageert Van Rossem op het relaas van Muijs.

Een schorpioen uit het Heterometrus-geslacht in de jungle van Maleisisch Borneo.

Hij vermoedt dat het dier, dat overigens wel zo’n twintig centimeter groot kan worden, in zijn rust is gestoord door de aanwezigheid van de cameraploeg en daarom aan de wandel is gegaan. Het kan volgens hem nooit een doelbewuste aanval zijn geweest van de schorpioen is kwestie. ,,Het gezichtsvermogen van deze dieren is zo slecht, dat het nooit geweten kan hebben in welke richting het moest lopen. Hij is per ongeluk op het pad van de heer Muijs terechtgekomen, zich een weg zoekend naar een alternatieve, donkere en veilige schuilplek”, verklaart de schorpioenexpert. ,,Als het dier fysiek in gevaar zou zijn geweest zou er een zeer kleine kans zijn geweest dat het had gestoken, omdat deze dieren bij voorkeur de klauwen gebruiken als defensie.”

En dan nog: als de schorpioen had gestoken, was Muijs nog steeds niet door het oog van de naald gekropen. Het gif van deze schorpioenensoort is niet dodelijk. ,,In het meest extreme geval had hij een pijnlijke prik gehad die bij complicaties had kunnen leiden tot lichte benauwdheid en misselijkheid. De misselijkheid wordt vaker voortgebracht door angst dan door het gif.” Van Rossem betreurt het dat ‘een volledig onschuldig en uitermate nuttig dier’ wordt neergezet als een mensendodend monster.

Maar Bas Muijs blijft bij zijn verhaal. Tijdens de opnames, diep in het oerwoud, werden de Nederlanders vergezeld door Maleisische crew. ,,Eén van hen wipte met een machete het beest van mijn borst af. Daar schrok ik persoonlijk meer van, want ik zag alleen in mijn ooghoek dat er iets zat, maar niet wat er aan de hand was. Die Maleisiër vertelde me dat hij me had kunnen verwonden met die machete, maar dat dat dan altijd nog minder ernstig was geweest dan een steek van die schorpioen. Als het dier me had gestoken, had ik nog twintig minuten gehad. En we zaten midden in het oerwoud, geen ziekenhuis in de buurt. Ik had geen kans gehad.”

Muijs heeft zich door de locals laten vertellen dat er in het gebied twee soorten schorpioenen leven: bruine en zwarte. ,,Die bruine zijn relatief ongevaarlijk, die zwarte kennelijk wel. Maar ik ben geen expert, dit is wat mij is verteld door de mensen die daar leven. De locals schrokken zelf ook heel erg. Mijn verhaal is geen stoerdoenerij.”

