Wat Caroline van der Plas met drie talkshowbezoeken niet voor elkaar kreeg, lukte Op1 wel

Camilla laat spullen taxeren in Britse versie Tussen kunst en kitsch

Koningin-gemalin Camilla is zondag te zien in het Britse tv-programma Antiques roadshow, een soort lokale Tussen kunst en kitsch, meldt de BBC. De aflevering van het programma over antiek is afgelopen zomer opgenomen in Cornwall en wordt uitgezonden op BBC One.