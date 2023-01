Wat gisteren te zien was aan horkerigheid en proletengedrag, tart werkelijk alles

Podcast Luister naar nieuwe Top 40 Sto­ries-pod­cast met Wim van Helden en Martijn Biemans

Aan de hand van bekende nummers die ooit in de Nederlandse Top 40 hebben gestaan duiken Qmusic-dj Wim van Helden en Music Director Martijn Biemans in de verrassende verhalen achter al die liedjes. Zoals de doorbraak van artiesten en waarom bepaalde nummers Top 40-hits zijn geworden. Vanaf maandag 30 januari te horen in de maandelijkse podcast Top 40 Stories.

30 januari