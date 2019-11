Wat is de beste musical van 2019? Jij bepaalt!

Natuurlijk zijn er de oude getrouwen, The Lion King en Soldaat van Oranje, de musical die al negen jaar meegaat. Die eerste sleepte in 2018 en 2019 de AD Publieksprijs in de wacht - Soldaat van Oranje viel in 2016 in de prijzen. The Bodyguard legde in 2017 beslag op de ‘volksprijs’ voor de beste musical.