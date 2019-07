Wat je leert van een quiz? Dat zelfs Ruben Nicolai soms best te pruimen is

Quizvraag: als je als tv-zender ergens nog een half uurtje over hebt, wat biedt momenteel dan de meeste kans van slagen? A. een talkshow, B. iets met BN’ers of C. een spelletje? Precies, u mag door voor de wasmachine.



Al is ‘spelletje’ een te algemene omschrijving. Wil het scoren moet het namelijk wel een kennisquiz zijn, met vragen die niet te makkelijk maar zeker ook niet te moeilijk zijn. Die balans is essentieel. Daar ging DWDD ooit de fout in met De Flinke Beatrix Quiz. Als kijker thuis op de bank wil je namelijk ook een antwoord weten, zonder zuchtend de Grote Winkler Prins van opa van zolder te halen.