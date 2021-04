Wat wil BNNVara toch met Emma Wortelboer?

Van een hysterische songfestivalkrijspartij naar de presentatie van een primetime-zaterdagavondprogramma op NPO 1. Sinds Talitha Muusse zonder noemenswaardige tv-ervaring Op1 ging presenteren, hoef je je als kijker nergens meer over te verbazen. Maar Emma Wortelboer, want daar heb ik het natuurlijk over, is toch wel een geval apart.