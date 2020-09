Waterpolitie stopt Kameleon-opnames: ‘Ik ga niet snel meer in Friesland filmen’

,,We voeren op de Terkaplester- en Goaiïngarypster Puollen, maar omdat we twintig meter buiten de boei voeren, werden we stopgezet. Ik weet ook niet waar het Sneekermeer precies begint”, zegt Steven de Jong tegen de Leeuwarder Courant. ,,Mijn hele dag is vergald.”



De Jong had commissaris van de Koning Arno Brok om ontheffing gevraagd. ,,Die stond volledig achter de vergunning. We hebben een ontheffing voor de halve provincie, behalve de natuurgebieden.” Volgens De Jong was het juist zo’n mooie dag om te filmen. ,,Het was prachtig weer, dan moet ik het pakken. Maar een paar uur filmen is platgelegd. Zo kan ik geen film maken. Ik ga niet snel meer in Friesland filmen.”



De Kameleon voer met zo’n 30 tot 40 kilometer per uur over het water. ,,De Kameleon moet snel varen. Dat hoort bij die boot en daar hebben we een ontheffing voor. Als we nou gevaarlijk aan het varen waren of ons niet aan de regels hielden, dan had ik het begrepen. Maar dat deden we niet en er waren maar drie bootjes op het hele meer.” Volgens De Jong dreigde de politie ook de Kameleon-boot in beslag te nemen.