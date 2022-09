Waylon cancelt veelbesproken interview bij Jinek: ‘Nu al te veel inhoud gegeven aan gesprek’

Waylon zou in de talkshow te gast zijn om te praten over nieuwe muziek, maar het zou ook gaan over zijn liefdesbedrog. In juni deelden roddelkanalen dat de zanger zijn vriendin Bibi Breijman had bedrogen toen ze nog in verwachting was van hun tweede kind. Waylon gaf daarna in een inmiddels verwijderd bericht op Instagram toe dat hij het had ‘verkloot’. Aan RTL Boulevard liet hij later weten dat de twee hun problemen ‘samen oplossen’.