Waylon gaat het theater in

Waylon, die wordt begeleid door een zevenkoppige band, eert zijn muzikale countryhelden Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash en Kris Kristofferson, maar vertelt ook zijn eigen verhaal. Over zijn jeugd, zijn start bij Holland’s Got Talent, The voice of Holland, het Songfestival en zijn privéleven. Hij lardeert dat met eigen muziek en songs die hem hebben geïnspireerd en gevormd.

De theatertour komt tien jaar nadat Waylon doorbrak met Wicked Way. In 2014 behaalde hij samen met Ilse DeLange succes op het Eurovisie Songfestival. Als The Common Linnets veroverden zij in Kopenhagen de tweede plek. Het gelijknamige album behaalde drie keer de platina status. Vorig jaar verscheen zijn vijfde album The World Can Wait. De start van de kaartverkoop van My Heroes Have Always Been Cowboys is vrijdag 8 maart.