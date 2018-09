Waylon is commotie over bevalling zat: 'The show must go on'

Waylon wil natuurlijk niets liever dan aanwezig zijn bij de bevalling van zijn tweede kindje, die hij samen met vlogster Bibi Breijman krijgt. Maar mocht de kleine spruit ter wereld komen op de avond dat Waylon in Ahoy staat met zijn show Waylon Live in Concert - Top 1000 allertijden, dan neemt de 38-jarige zanger dat voor lief. ,,Zoals Freddie Mercury ooit zong 'The Show Must Go On', zo zal het ook voor ons zijn. Uiteraard wil ik bij de geboorte zijn, niets liever... Maar als dat een faillissement betekent, is er weinig te eten."



Het is overigens nog helemaal niet duidelijk óf Waylon de bevalling mist. Waylon beseft dat de natuur niet te sturen is en wíl dat ook niet. ,,Alles zal gaan zoals de natuur het bepaalt."



Dat de media schrijven dat de timing van de zwangerschap 'ongelukkig' is, frustreert de zanger nog het meest. ,,Ongelukkig is het laatste woord dat ik wil lezen in dit geval, wij zijn namelijk enorm gelukkig en al helemaal met de 'timing' van Bibi’s zwangerschap. Het is vooral heel veel geluk hebben wanneer het zo snel gaat als bij ons."



Willem Bijkerk, zoals Waylon echt heet, sluit zijn bericht af met een duidelijke boodschap. ,,Niemand hoeft zich zorgen te maken en vooral alle roddelrubriekjes niet!"