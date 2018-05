'Waylon komt bij de eerste vijf'

,,Kijk, of je ervan houdt of niet, er stáát natuurlijk wel iemand daar. Een performer pur sang, met een geweldige uitstraling. Daarom begreep ik die ophef rond die dansers en muzikanten ook wel. Ik snap dat die act te maken heeft met het lied en het zag er strak en goed uit, maar Waylon heeft dat helemaal niet nodig. Als hij de bühne opkomt, is die vol.”

,,Je ziet”, vervolgt Lenny Kuhr (Spanje, 1969), ,,dat Waylon zeker is van zichzelf, ondanks alle kritiek. Hij staat er met overtuiging, en dat is belangrijk. Het is goed dat hij bij zijn act blijft. Je vraagt een schilder toch ook niet om een deel van zijn schilderij weg te laten? Ik denk niet dat hij gaat winnen, maar wie weet komt hij wel ver. Aan tips ga ik me niet wagen; hij is zo'n professionele zanger, die als geen ander weet hoe hij moet performen. Bij de andere kandidaten kan ik nog wel twijfel hebben over de zang, maar bij Waylon niet. Hij is gewoon heel erg goed en altijd loepzuiver. Over het liedje word ik steeds enthousiaster. Hoe vaker je het hoort, hoe beter. Al geef ik toe dat ook ik er even aan moest wennen in het begin.”

Volledig scherm © ANP

Quote Hij is gewoon heel erg goed en altijd loepzuiver Lenny Kuhr

Gerechtigheid

Marga Bult (België 1987) vindt Waylon ‘een van de best zingende artiesten tijdens dit Eurovisie Songfestival’. ,,Dat hebben we allemaal kunnen horen. Een top 10-notering moet zeker mogelijk zijn.”

Willeke Alberti (Ierland, 1994) gaat veel verder. ,,Waylon is de beste van dit hele Songfestival. Misschien dat hij soms zijn emotie iets te veel uit, maar die hartstocht heeft bijna niemand. Dat zie en ruik ik gewoon. Ja, het is rock-'n-roll, maar misschien komt dat dankzij hem weer helemaal terug. Donderdagavond gaf hij echt alles wat in zijn lijf zit. Dus als er gerechtigheid bestaat, wint hij vanavond.”

Jeroen van der Boom (Moskou, 2009) vond het optreden van Waylon donderdag ‘fantastisch’. ,,En ik heb één tip: zorg dat hij op dezelfde manier presteert als donderdagavond. Dat is namelijk een knaller. En dan weet ik honderd procent zeker dat hij in de top 5 komt.”

Volledig scherm Jeroen van der Boom probeerde het in 2009 met De Toppers. © REUTERS

Het Songfestival is meer dan alleen een liedje zingen. ,, Waylon heeft een unieke act, en dat is zó belangrijk op het songfestival”, stelt Sieneke (Noorwegen, 2010). ,,Je moet opvallen, en dat doet hij. Wat iedereen ook zegt: je moet de kijker bijblijven, en dat doet Waylon sowieso. Hij is het totaalplaatje, en daarbij is zijn zang loepzuiver. De tip voor Waylon? Geniet! Dat klinkt cliché, maar als je geniet, straal je dat ook uit. Ik heb er toen ook echt van genoten. Ik denk dat we zeker in de top 10 komen. En ik ga natuurlijk voor de winst. Hoe gaaf zou het zijn om het Songfestival een keer in Nederland te organiseren?”

Het beste wat Waylon kan doen? ,,Vertrouw op jezelf en knallen!”, roept Marga Bult. Ben Cramer beaamt dat. ,,Hij moet zichzelf blijven en niet doen wat anderen vinden dat hij moet doen. Kijk, wij Nederlanders denken dat we in het Nederlands elftal horen als we tegen een bal kunnen trappen. En wij denken als we onder de douche een leuke noot zingen, dat we naar het Eurovisie Songfestival kunnen gaan. Iedereen heeft een mening, maar laten we eerlijk zijn: je laat het Nederlands elftal toch ook niet samenstellen door het Nederlands publiek?”