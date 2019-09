Waylon kondigt extra show aan en laat luisteraars setlist kiezen

Waylon bracht bij Beau het nummer Kiss From A Rose ten gehore. Onder andere deze hit zal hij vertolken tijdens de extra show in Rotterdam, waar de luisteraar centraal staat. Waylon: ,,Samen met Qmusic willen wij de verhalen horen. Waarom is voor jou dat liedje zo beladen? Waarom schiet je vol bij het horen van de eerste tonen van dat nummer? Ik krijg ook vaak persoonlijke verhalen en anekdotes te horen met betrekking tot mijn eigen nummers. Muziek raakt en ontroert.”

Dave Minneboo, programmadirecteur van Qmusic vertelt daarover: ,,Het is uniek dat luisteraars bij ons de lijst van hun leven samenstellen en dat Waylon een aantal van deze nummers live laat horen in Ahoy. Dit past heel goed bij de filosofie van Qmusic, waarbij we de luisteraar centraal zetten.” Ook Peter van der Vorst, directeur content van RTL verheugt zich enorm op de concerten: ,,Bij RTL willen we graag verhalen vertellen die mensen op de een of andere manier raken. En dat is precies ook wat Waylon doet met dit event. Hij is één van de beste en meest gepassioneerde muzikale storytellers, die we hebben.”