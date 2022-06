Waylon: ‘Laat The Voice terugkeren om de eer van het programma te herstellen’

Komende maanden trekt Waylon met een theatertour ‘Gewoon Willem’ door Nederland. Zijn agenda zit daardoor flink vol en ruimte om mee te werken aan een show als The Voice of Holland lijkt er niet te zijn. ,,Je kan er geen rekening mee houden. Dan ga ik op een paard gokken dat nog niet geboren is”, zegt hij daarover. Waylon legt uit: ,,Het is elk jaar ontzettend lastig om vier artiesten in die stoel te krijgen en die agenda’s te laten stroomlijnen. Maar daar vinden ze altijd wel iets op als ze het heel graag willen. En als het niet kan, dan kan het niet.” Hoe het verder gaat met The Voice of Holland , nadat het programma stopgezet werd vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag achter de schermen, weet Waylon niet. ,,Ik heb werkelijk geen idee wat ze met The Voice van plan zijn. Ik hoop dat het terugkomt. Ik hoop ook dat ik dan weer in die stoel zit. Al is het maar voor het gevoel om het nog een keer af te maken.” Over de laatste reeks, zegt hij: ,,Die ligt volgens mij redelijk in de prullenbak.”

Anouk

Hij wil ook voor de medewerkers die wel met alle liefde aan The Voice hebben gewerkt terugkeren. ,,Om de eer van het programma te herstellen. En de eer van de medewerkers die wél hun best gedaan hebben en altijd oké waren. En dat is absoluut het merendeel.”



Collega Anouk gaf eerder aan te stoppen als coach in The Voice en alleen voor ‘pleurisveel geld’ terug te keren. Waylon sprak ook over de zangeres die gisteren in het huwelijksbootje stapte, waar hij niet bij aanwezig was . ,,Anouk en ik zijn gewoon collega’s. Verder hebben we niet zoveel contact met elkaar. Dat is ook gewoon oké. Ik respecteer haar. Ze heeft een fantastische carrière en doet weer iets geks vandaag. Ik kan er wel weer om lachen.”



Al zaaide Waylon ook nog wat verwarring. ,,Ik ben oké met Anouk. Ik weet niet of we met elkaar oké zijn. Maar ik ben oké met iedereen. Ze zit niet aan tafel. Ik ga er vanuit dat dat zo is. Maar misschien is het anders. Ik weet het niet.”