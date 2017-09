Waylon maakt indruk in Late Night: positief met zang, negatief met baard

Zo snel als de kritiek kwam, zo snel verdween deze ook weer. Na Waylons verhaal over Dolly Parton, die hij al eerder voor RTL Late Night heeft mogen ontmoeten, werd het tijd om te zingen. Waylon maakte een eigen versie van Partons I Will Always Love You, dat vooral bekend is van de versie van Whitney Houston.



Vanaf dat moment regende het complimenten voor de countryzanger. ,,Wauw, dit is echt niet normaal. Dikke lagen kippenvel", schrijft een kijker. Ene Mirjam concludeert zelfs: ,,Waylon kan wat mij betreft zelfs K3 repertoire zingen, wat een strot, love it!"



De baard bleef uiteraard ook in de complimenten een dingetje: ,,Waylon, prachtig gezongen!! Maar mijn zoon vind je nu wel wat op Obi-Wan Kenobi lijken met baard. Dus may the force be with you."



RTL Late Night trok gisterenavond 698.000 kijkers op RTL 4.