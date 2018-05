Waylon na vertraging terug op Nederlandse bodem

James 'Carpool Karaoke' Corden aanwezig bij huwelijk Harry

9:01 Televisiepresentator James Corden (39) is van de partij als de Britse prins Harry en Meghan Markle elkaar komend weekend het 'ja-woord' geven in de St. George's Chapel in Windsor. De Britse talkshowhost staat volgens TMZ op de gastenlijst voor de huwelijksplechtigheid en de receptie na afloop van de rijtoer door het stadje.