Waylon windt zich op om uitspraak tegen doodrijder 19-jarige Fleur

Waylon is van mening dat het Nederlandse rechtssysteem een ongelooflijk grote fout heeft gemaakt. ‘Hoe vaak en hoeveel moet je fout doen om een rechtmatige straf te krijgen?', vraagt hij zich af in zijn bericht op Instagram. De 39-jarige zanger maakt zich nog bozer om het feit dat de twee heren zich onbeschoft hebben gedragen, zowel in als buiten de rechtbank, zo schrijft hij. ‘Van mij mogen ze branden', sneert hij daarna nog eens. Waarom de uitspraak Waylon extra aan het hart gaat, is omdat hij ten tijde van het ongeval op de betreffende dijk woonde. 'Ik ken de details van deze zaak...', stelt de vriend van vlogster Bibi Breijman. Niet alleen meent Waylon te weten wat er is gebeurd, ook kreeg hij te maken met valse beschuldigingen. ‘In eerste instantie kreeg ik de schuld omdat men sensatie zocht!', legt hij uit. Het doet Waylon dan ook verdriet dat de rechter claimt dat er te weinig bewijs is om van een straatrace te spreken. ‘Ik ben er misselijk en verdrietig van. Klootzakken!’

Uitspraak

De vader en zoon die in 2016 in Loosdrecht de 19-jarige Fleur Balkestein doodreden, zijn vandaag in hoger beroep opnieuw veroordeeld. Vader Walter van W. krijgt drie jaar cel. Zoon Casper krijgt een taakstraf van 100 uur. Ook krijgen ze rijontzeggingen van vier en één jaar. Van W. zou in een straatrace zijn verwikkeld met zijn zoon, maar hiervoor ziet het hof te weinig bewijs.



Het Openbaar Ministerie vindt dat vader Van W. in zijn Porsche 911 roekeloos heeft gereden en sprak eerder van ‘lomp en onbezonnen scheuren’. Van W., die veel had gedronken, knalde op de auto van de vrouw. Zoon Van W. reed in een Mini Cooper achter zijn vader aan. Vader is al eerder veroordeeld voor rijden onder invloed.