Waylon zingt samen met Beau, kijkers enthousiast: ‘Uitbrengen!’

Bij Beau kondigde Waylon gisteravond een extra show aan van zijn Top 1000-concerten in Ahoy. De zanger doet deze niet langer in samenwerking met Radio Veronica, maar heeft de handen ineengeslagen met Qmusic en RTL. Hij gaat kijkers en luisteraars vragen nummersuggesties door te geven voor het muziekspektakel. Zo zal hij onder meer gaan rappen in de poptempel, bekende hij gisteravond. Het nummer Lose Yourself van Eminem staat bijvoorbeeld op de setlist. In de talkshow ging hij ook al uit zijn comfortzone door voor Beau een nummer van Ramses Shaffy te coveren. De presentator is groot fan van de in 2009 overleden chansonnier en daarom besloot Waylon Laat Me in een nieuw jasje te stoppen. Op de bank pakte hij zijn gitaar erbij en bij het refrein zong Beau zelf ook nog een stukje mee. Kijkers konden het optreden waarderen, bleek uit talloze reacties op Twitter. ‘Potver, ga een cover uitbrengen van Ramses’, schreef iemand bijvoorbeeld.

Seal

Niet alleen de cover van Laat Me viel in de smaak bij kijkers. Solo zong Waylon zijn eigen versie van Kiss From a Rose van Seal (zie onderstaande video). ‘Wow, wat een performance. Prachtig arrangement’, schreef een enthousiaste twitteraar, die niet alleen stond in haar lofuitingen. Het doet denken aan Waylons eerste aankondiging voor zijn Top 1000-concerten. Destijds zong hij aan tafel bij Humberto Tan in RTL Late Night het nummer I want to know what love is. Daarmee raakte hij een gevoelige snaar; een dag later was het eerste concert meteen uitverkocht.



Van 8 tot en met 15 november kan worden gestemd voor de Q-top 1000, die te horen is van 17 tot en met 22 november. De concerten van Waylon vinden plaats op 29 en 30 november. Beau werd gisteravond door 452.000 kijkers bekeken en daarmee belandde het programma terug in de top 25 van best bekeken programma's van de Stichting KijkOnderzoek (op plek 23).