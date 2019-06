‘We droppen je in Apollo 11 midden in de actie en laten niet meer los’

3 baritons Henk Poort: Wij hebben drempels weggenomen

10:05 De 3 Baritons vieren maandag hun 25-jarig jubileum in Carré. Wat begon als een parodie op tv, groeide uit tot een klinkend verbond tussen drie zangers. Henk Poort: ,,Ooit waren we drie haantjes. Inmiddels zijn we wijzer en milder.”