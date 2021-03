We Want More-kandidaat maakt indruk met verhaal: ‘Mijn broer zat 27 jaar onterecht vast in VS’

Mieke de Jongh maakte gisteravond indruk op de juryleden van het programma We Want More . Niet alleen met een goede auditie, maar ook het verhaal dat ze vertelde over haar broer. Hij zat jarenlang vast in de Attica State Prison in de VS. ,,Ze wisten dat hij het niet had gedaan, maar ze hebben hem toch 39 jaar gegeven.”

Een van de juryleden herkent Mieke meteen. Ze is samen met Trijntje Oosterhuis opgegroeid en kent haar al vanaf haar vierde. Toch kende de kandidate een heel anders levenspad dan de gearriveerde zangeres. Ze komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten, maar werd geadopteerd en groeide op in Amsterdam-Zuid. Haar broer woonde nog wel in haar geboorteland.



,,Hij is in 1991 veroordeeld voor moord, terwijl hij het niet heeft gedaan", vertelt Mieke. ,,Ze wisten het, maar ze hebben hem toch 39 jaar gegeven waarvan hij er 27 heeft vastgezeten. Hij zat in een van de meest heftige state prisons in Amerika. Dat heeft me wel getekend.”

Kunstenaar

Uiteindelijk komt hij in 2018 alsnog vrij en wordt hij ook vrijgesproken. Mieke stelt dat hij zich uit de gevangenis heeft getekend. ,,Hij is kunstenaar, dus hij tekenende tien uur per dag. Een bewaker zei ooit: ‘Wil je een tekening maken van een golfbaan?’ Toen deed hij dat zo mooi, dat hij steeds meer ging maken. Als hoogtepunt heeft hij een tekening verkocht aan Michelle Obama als kerstcadeautje voor Barack.”



In We Want More staat een bedrag van 100.000 euro op het spel. Op de vraag wat ze daar mee zou gaan als ze wint, antwoordt Mieke: ,,Mijn reden om mee te doen is voor hem.” Tijdens haar auditie zingt ze het Beatles-nummer Help in de versie van Tina Turner. Dat slaat aan en alle juryleden gunnen haar een plekje in de volgende ronde.

Na afloop komen de tranen bij Mieke. Ze vertelt presentatrice Wendy van Dijk waarom dit zo binnenkomt bij haar. ,,Toen mijn broer nog vastzat, kon ik me niet helemaal geven voor dingen. Niemand geloofde mij. Iedereen zei: jij bent geadopteerd je kent hem helemaal niet. Misschien heeft hij het wel gedaan. Het is daardoor echt heel moeilijk geweest in mijn leven.”

