‘We zeiden: alvast gefeliciteerd John de Mol, dit programma wint de Televizier-Ring’

Ze hadden een gouden usb-stick gekocht, en een ringendoosje. Ze waren naar het Talpa-hoofdkantoor in het Noord-Hollandse Laren gereden. Ze wachtten geduldig voor de deur, totdat ze directeur John de Mol de trap zagen afdalen. Toen sloegen Joep ten Hove (30) en Thijs Meeuwsen (32), voorheen bekend als de Bucketboys, toe. Ze stapten op de verbouwereerde televisiemaker af, drukten hem het doosje in de handen en zeiden: ,,Alvast gefeliciteerd John, hier heb je het programma dat de Gouden Televizier-Ring 2020 wint.’’



Op de usb-stick stonden afleveringen van Het zal mij een zorg zijn, een reeks programma's die het tweetal voor deze site had gemaakt over het wel en wee op ouderenlandgoed Grootenhout in Mariahout, vlakbij Eindhoven, waar demente ouderen wonen. Hoe hoog de streamingscijfers en hoe groot de waardering ook waren, Ten Hove en Meeuwsen wilden het programma in een uitgebreidere vorm op de televisie krijgen. Daarom wachtten ze De Mol op, bij zijn kantoor.



Ten Hove: ,,John was wel gecharmeerd van onze aanpak, achter hem lag de complete Talpa-top ook in een deuk.’’



Om een lang verhaal kort te maken: vanavond is de eerste van vier afleveringen van Het zal mij een zorg zijn te zien op een van De Mols kanalen, SBS 6.