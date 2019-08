We zijn er bijna domineert kijkcijferlijst: bijna 2 miljoen kijkers

Het Omroep MAX-programma trok minder kijkers dan vorige week, zo blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. Die aflevering was met meer dan 2 miljoen kijkers de best bekeken uitzending van het seizoen. Daarvoor keken elke week circa 1,7 miljoen mensen naar het reisprogramma, dat zich dit jaar afspeelt op de Balkan en dat wordt gepresenteerd door Martine van Os.



De top tien van de kijkcijferlijst werd met acht noteringen gedomineerd door de NPO. Alleen het Half Acht Nieuws op RTL 4 (915.000 kijkers) en Veronica Inside (664.000 kijkers) nestelden zich met een achtste en tiende notering in de top tien.



Na We zijn er bijna was het NOS Journaal van 20.00 het best bekeken programma, met 1,87 miljoen kijkers. Daarna volgde De slimste mens met 1,53 miljoen kijkers.