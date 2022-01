We zijn weer thuis-actrice Truus Dekker (99) overleden

De actrice vertolkte in de jaren negentig vijftig afleveringen lang de rol van Nel van der Hoed-Smulders in de serie We zijn weer thuis. In de jaren tachtig speelde ze de rol van Loes de Wilde in Op zoek naar Jolanda, een andere serie van Schippers. Ook was zij lange tijd te zien als de moeder van Jaap Kooiman in de KRO-hit Toen was geluk heel gewoon.