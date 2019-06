Webserie Vermist! komt er toch na goed gesprek tussen familie en producent

De online dramaserie Vermist! , losjes gebaseerd op de dood van Orlando Boldewijn, gaat toch door. De producent en de familie van de 17-jarige jongen, die vorig jaar ruim een week vermist werd voordat hij dood in het water werd gevonden in de Haagse wijk Ypenburg, hebben in een ‘goed gesprek’ de lucht geklaard.

De moeder van de tiener had aangegeven geen toestemming te hebben gegeven voor het gebruik van het verhaal van haar zoon, terwijl de producent in deze krant vertelde wél akkoord te hebben gevraagd. ,,Dat in een trieste zaak als deze geïmpliceerd wordt dat zij die wel expliciet heeft gegeven, getuigt van een gebrek aan respect voor haar als nabestaande moeder. Verder zegt zij dat zij niets met deze productie te maken wil hebben”, zei advocaat Sébas Diekstra, die de familie bijstaat, eerder.

Vanochtend laat de advocaat weten dat er inmiddels ‘een goed gesprek’ heeft plaatsgevonden. ,,We zijn tot elkaar gekomen.” Of er aanpassingen aan de serie zijn gedaan, is onduidelijk.

Fictief

De tiendelige webserie Vermist!, vanaf 24 juni op NPO3.nl, draait om de spoorloze verdwijning van Kenneth en de zoektocht naar wat er gebeurd is. Hoewel het verhaal erg doet denken aan de verdwijning en dood van Orlando Boldewijn, stelt omroep KRO-NCRV dat het verhaal fictief is, maar dat de research voor het verhaal ‘deels is gevonden in ware gebeurtenissen’. ,,Het komt helaas meer dan eens voor dat jongeren na een date niet meer thuis komen. Online daten is ook een belangrijk thema in de serie. Dit is vooral voor jonge LHBT’ers die nog niet uit de kast zijn een uitkomst, maar ook risicovol. Omdat er vaak anoniem of zelfs in het geheim wordt afgesproken, kunnen mensen met verkeerde intenties gemakkelijk misbruik maken van de situatie.”