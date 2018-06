Weduwe zet landhuis van bokslegende Muhammad Ali te koop

Pete Davidson bevestigt: ik ben verloofd met Ariana Grande

5:34 Pete Davidson (24) heeft tijdens zijn bezoek aan de talkshow van Jimmy Fallon bevestigd dat hij verloofd is met Ariana Grande. ,,Ja man, het is echt waar en het is f*cking te gek! Ik heb het gevoel alsof ik een wedstrijd heb gewonnen," aldus een glunderende Pete.