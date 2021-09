Weduwnaar Bibian Mentel denkt aan toekomst met nieuwe vriendin: ‘Ze ziet geen concurrentie’

Edwin Spee, de weduwnaar van de in maart overleden Bibian Mentel, voelt op ‘heel veel momenten’ weer geluk dankzij zijn nieuwe vriendin Mandy. Hij kan goed met haar praten en hoeft niet te doen alsof Bibian er voor hem ‘niet meer is’. ,,Het is zo leuk dat ik hoop dat het lang duurt.’’

Dat zegt hij tegen Shownieuws. Afgelopen week werd bekend dat Spee een halfjaar na het overlijden van de voormalig paralympisch kampioen een nieuwe relatie heeft. Hij zei te vermoeden dat Mandy door Bibian was ‘gestuurd’. Hoewel hij bij zijn toekomstbeeld vooral aan zijn kinderen denkt, hoopt hij dat Mandy er ook deel van uitmaakt.

,,Als je in een relatie zit en je bent 18 jaar, dan praat je anders over de toekomst dan als je 56 bent’’, aldus Edwin. ,,Ik ben meer zoals Bibian was: carpe diem, leef bij de dag. Je weet: er kunnen zoveel dingen gebeuren in je leven die de toekomst weer veranderen. We zijn vooral heel erg bezig met nu genieten en we zien wel wat de toekomst brengt. Maar het is wel zo leuk dat ik hoop dat het lang duurt. Want ik kan echt gewoon heel fijn met haar praten en naast mijn verdriet ben ik ook heel veel momenten weer gelukkig. En dat is een fijn gevoel, gelukkig zijn.’’

Quote Ik vind het heel knap en vooral heel fijn dat Mandy dit kan en dat ze geen concurren­tie ziet Edwin Spee

Edwin vindt het bewonderenswaardig hoe Mandy omgaat met haar positie als ‘tweede’ vrouw in zijn leven, zoals een vriend van haar het onlangs omschreef. Want Spee heeft het nog elke dag over Mentel, die morgen 49 jaar zou zijn geworden.

,,Ik vind het heel knap en vooral heel fijn dat zij dat kan en dat ze geen concurrentie ziet’’, zegt hij over Mandy. ,,Want Bieb is er niet meer. En zij vindt het - om haar woorden te gebruiken - heel mooi als iemand met zoveel respect en liefde nog over zijn vrouw praat. Wat voor mooie man ben je dan. Dat ik dan daarmee samen kan omgaan. Ik kan maar hopen dat ik een beetje van die liefde ook kan krijgen’’, zegt hij, pratend vanuit Mandy.

En over zichzelf: ,,Dat vind ik heel fijn natuurlijk, dat ik niet hoef te doen alsof ze er niet meer is, want dan zou het echt heel snel over zijn.’’

Quote Uit het niets liep Mandy enkele weken geleden mijn leven binnen. Vanaf de eerste seconde voelde het vertrouwd Edwin Spee

Mandy ‘liep leven binnen’

Spee had overigens niet verwacht een nieuwe relatie te krijgen. ‘Als de liefde van je leven door de dood uit het leven wordt gegrepen, dan sterft er ook een deel van jou en is je hart zo gebroken dat je denkt dat het nooit meer te repareren valt’, schreef hij eerder deze week.

Maar: ‘Uit het niets liep Mandy enkele weken geleden mijn leven binnen. Vanaf de eerste seconde voelde het vertrouwd en het lijkt nog steeds alsof ze door jou is gestuurd. (...) Ze zal jou nooit kunnen vervangen, ik zal jou nooit vergeten en ik mis je nog steeds elke dag, maar m’n hart durft weer te lachen.’

Mandy zou ook goed klikken met zijn kinderen en Edwin weet zeker dat Bibian haar ook zou hebben gemogen. ‘Je moeder, mijn dochters, jouw zoon en je beste vriendinnen zijn allemaal zo blij voor me en toch voelt het soms dubbel. (...) Ik ga verder lieve schat, ik mis je verschrikkelijk, maar ik geniet van het leven. Ik ga verder, maar neem jou voor altijd met me mee.’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: