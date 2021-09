Weduwnaar Bibian Mentel heeft nieuwe liefde: ‘Zij heeft haar gestuurd’

Volgens Edwin Spee is ‘liefde onvoorspelbaar’. Geluk en verdriet liggen dichtbij elkaar, zo stelt hij in zijn uitgebreide bericht op Instagram. ‘Als de liefde van je leven door de dood uit het leven wordt gegrepen, dan sterft er ook een deel van jou en is je hart zo gebroken, dat je denkt dat het nooit meer te repareren valt’, verwijst Edwin naar het verlies van begin dit jaar.

En toch was daar ineens Mandy. ‘Lieve Bieb, wat jij zo graag wilde en ik nooit in geloofde, is gebeurd. Uit het niets liep Mandy enkele weken geleden mijn leven binnen’, schrijft hij. ‘Vanaf de eerste seconde voelde het vertrouwd en het lijkt nog steeds alsof ze door jou is gestuurd.’ En niet alleen Edwin en Mandy hebben meteen een klik. Mandy heeft zijn kinderen ook al ontmoet en kunnen het goed met elkaar vinden. Ook schrijft Spee dat hij zeker weet dat Bibian zijn nieuwe liefde had gemogen. Bibian spoorde hem ook aan om na haar overlijden zijn hart opnieuw open te stellen.