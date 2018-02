Weeïg door Mattie en Wietze

Video Boef hoort boegeroep in Belgische club en verdwijnt van podium

25 februari Rapper Boef heeft gisteren in het Belgische Destelbergen de woede van zijn publiek op de hals gehaald. Sofiane Boussaadia kwam een uur later dan gepland opdagen in nachtclub Bocca, waarna hij kon rekenen op massaal boegeroep.