Weer 4 oud-deelnemers Temptation Island melden zich bij advocaat, in totaal nu 9 mensen met klachten

Bram uit B&B vol liefde is verliefd: ‘Nog pril, maar heel serieus’

Cupido heeft raak geschoten bij Bram uit B&B vol liefde. De bed en breakfast-eigenaar zag zijn romance met Carolien, die hij in het datingprogramma leerde kennen, stranden, maar onthult zondag in een video op YouTube dat hij verliefd is. ,,Het is nog allemaal pril, maar het is wel heel serieus.”