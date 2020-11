Weer bijna drie miljoen kijkers voor The Masked Singer

Het is bijna geen verrassing meer: kijkcijferhit The Masked Singer trok gisteravond weer bijna 3 miljoen kijkers naar RTL 4. De laatste aflevering voor de finale betekende het afscheid van twee karakters: de Vlinder en de Kameleon. Maar wie zaten er in de pakken?

Bij de super sing-off aan het eind van het programma namen de Zebra, de Vlinder en de Kameleon het tegen elkaar op. Kijkers thuis besloten dat de Vlinder als eerste het veld moesten verlaten en haar ware identiteit moest onthullen. De onthulling was niet heel spannend, want alle vier de juryleden gokte op dezelfde BN’er. Zowel Buddy Vedder, Gerard Joling, Carlo Boszhard en Loretta Schrijver hadden de juiste vermoedens. GTST-actrice Babette van Veen kwam te voorschijn. Door de hint ‘Ze houdt van zeep’ was het voor Gerard al vrij snel duidelijk: het was deze soapie.

Na de eerste onthulling was het tijd om afscheid te nemen van de volgende kandidaat. Het allerlaatste ticket voor de finale ging naar de Zebra, waardoor ook de Kameleon zich moest onthullen. Met dat karakter hadden de juryleden eveneens weinig moeite. Hoewel Carlo wekenlang dacht aan Angela Groothuizen, was hij er nu 100% zeker van dat het om Samantha Steenwijk ging. De andere juryleden zetten ook unaniem in op de zangeres. Toen ze uiteindelijk uit het pak tevoorschijn kwam, was er weinig verbazing.

De Panter, Zebra, Neptunes en de Vos plaatsten zich alle vier voor de finale, die komende vrijdag bij RTL 4 te zien is. Daarna verdwijnt The Masked Singer voor even van de buis, om vervolgens met een special op oudejaarsavond terug te keren. Dan treden vijf verse, vermomde BN’ers aan in een special, waarbij de onthulling van de winnaar na middernacht gebeurt.

Special

Wekelijks kijken er bijna drie miljoen naar het parade paardje van RTL 4. Gisteren keken 2.934.000, een week daarvoor waren het er 2.966.000. Daarmee was de show gisteravond wederom het best bekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.