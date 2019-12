Wéér een aanklacht tegen Harvey Weinstein voor seksueel misbruik

Kaja kwam al eerder naar voren met haar beschuldigingen, maar deed dat anoniem. Ze was betrokken bij een van de civiele rechtszaken tegen Weinstein en zijn failliete filmstudio. Toen onlangs bekend werd dat de producent en zijn studio naar alle waarschijnlijkheid gaan schikken met tientallen vermeende slachtoffers zodat er een einde komt aan vrijwel alle civiele zaken, besloot Kaja zelf een nieuwe aanklacht in te dienen en uit de anonimiteit te stappen.



,,Ik kan de voorgestelde 'groepsschikking' niet accepteren als eerlijk of rechtvaardig", laat ze weten in een verklaring. Het totale bedrag van de schikking zou in totaal 25 miljoen dollar zijn en gaat naar meer dan twintig actrices en oud-werknemers die Weinstein beschuldigen van seksueel wangedrag.



Deze deal staat los van de andere juridische problemen van de 67-jarige Weinstein. Vanaf 6 januari staat hij in New York terecht voor vijf gevallen van seksueel misbruik.