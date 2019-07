Wéér heeft Arjen Lubach een hit: dit zijn al zijn virals

Arjen Lubach is niet eens op televisie met zijn succesvolle show Zondag met Lubach, maar toch verovert hij Nederland weer met een viral hit. Dit keer scoort hij met Beter in Bed , waarin hij rapt over een romantische nacht met een ex van Thierry Baudet. Het nummer komt uit zijn theatervoorstelling Lubach Live! en is inmiddels meer dan 700.000 keer bekeken op YouTube.

Dat Arjen Lubach een neusje heeft voor inspelen op actualiteiten en het creëren van virals is inmiddels genoegzaam bekend. Met Zondag met Lubach groeide hij op de late avond van NPO 3 uit tot een begrip. Het programma begon met lage kijkcijfers, maar inmiddels weet hij steevast één miljoen kijkers naar de kleine zender te lokken.

Slimme Schemer

Voor zijn eerste hit moeten we echter vele jaren terug. 18 jaar geleden bereikte Lubach samen met zijn huidige eindredacteur Janine Abbring de tweede plek van de Mega Top 100. Hij maakte samen met haar een parodie op de hit Stan van Eminem en Dido. Onder het pseudoniem Slimme Schemer rapte Lubach dat hij teleurgesteld is in De Kast-zanger Syb van der Ploeg. Omdat hij niet reageert op zijn brieven rijdt zijn personage vol wanhoop en levensmoe van het liefdesverdriet het Tjeukemeer in met cavia Sybje.

Farao

Sinds 2015 gaat het echter helemaal los met de virals van Arjen Lubach. In het eerste seizoen van Zondag met Lubach lanceert hij een burgerinitiatief om Farao der Nederlanden te worden. Dat doet hij naar aanleiding van een item waarin hij de monarchie bespot. De komediant haalt 65.000 handtekeningen op om zich tot farao Arjen Hendrik I te laten benoemen. Het verzoek werd uiteindelijk niet behandeld in de Kamer, omdat zij hier niet over ging.

Netherlands First

Zijn allergrootste viral moet dan nog komen. Donald Trump wordt gekozen als president van de Verenigde Staten en in een filmpje introduceert Lubach Nederland aan hem. Met onder meer de Lee Towers laat hij zien wat voor mooi land Nederland is. De Marconitorens in Rotterdams zijn uiteindelijk echt omgedoopt in de Lee Towers. Het filmpje uit Zondag met Lubach kreeg veel navolging. In samenwerking met de Duitse komiek Jan Böhmermann leverden satirici uit een groot aantal landen soortgelijke presentatievideo’s voor Trump. Op YouTube is de Netherlands Second-video inmiddels 27,5 miljoen keer bekeken.

Kamergotchi

In datzelfde seizoen lanceert Lubach de Kamergotchi, een parodie op de tamagotchi. Het is een app waarbij je naar analogie van het originele spel, dat in de jaren ‘90 populair was, voor een politicus moet zorgen. Het zorgde ervoor dat half Nederland voor virtuele versies van Baudet, Segers, Asscher, Buma, Kuzu en Rutte zorgde.

Westeros

Maar als je één keer wereldwijd viral kan gaan, dan kan je dat ook tweede keer, moet het team van Zondag met Lubach hebben gedacht. In aanloop naar een nieuw seizoen van het programma lanceerde Lubach een filmpje waarin een trailer was te zien voor een Game of Thrones rip-off Westeros. Wereldwijd werd er druk gespeculeerd over wanneer de nieuwe serie uit zou komen. Totdat de theatermaker onthult zelf achter het filmpje te zitten: het is een aankondiging voor het nieuwe seizoen van de satirische show.