Weer kijkcijferrecord voor Arjen Lubach

Zondag met Lubach is bezig aan zijn succesvolste seizoen. Tijdens de huidige tiende reeks is er nog geen aflevering geweest die minder dan een miljoen kijkers trok. Het negende seizoen, dat vorig jaar op de buis te zien was, bleef gemiddeld net onder de miljoen kijkers steken.



Lubach weet regelmatig een gevoelige snaar te raken bij de kijker. Zo stelde hij misstanden bij slachterijen aan de kaak, waarbij hij schokkende beelden liet zien en de draak stak met het ontoereikende toezicht. Ook lanceerde hij naar aanleiding van de landelijke onderwijsstaking een T-shirt met de tekst ‘Ik ben GEEN Toprioriteit’, dat vervolgens niet was aan te slepen.



Lubach hoefde gisteren op primetime alleen Maestro (1,8 miljoen kijkers op NPO 1) en Expeditie Robinson (1,6 miljoen op RTL 4) voor zich te laten. De best bekeken programma's waren het NOS Journaal van 20.00 uur (2,3 miljoen) en Studio Sport Eredivisie (2,2 miljoen).