Weer nieuwe aanklacht tegen Spacey in LA

De eerste zaak werd begin april aangespannen tegen Spacey. Over beide aanklachten zijn verder geen details naar buiten gebracht.



Spacey ligt sinds oktober onder vuur voor ongepast gedrag tegenover en misbruik van een groot aantal mannelijke collega's. De aantijgingen hebben de ster onder meer zijn hoofdrol in hitserie House of Cards gekost. Ook werd hij vervangen in de speelfilm All the Money in the World, een rol die hem volgens kenners mogelijk een derde Oscar had kunnen opleveren.