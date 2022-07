Weet jij wat deze emoji betekenen?

864.000 kijkers voor geërgerde Desiree in B&B Vol Liefde: ‘Zo kan ik niet werken!’

Kijkers van het RTL4-zomerprogramma B&B Vol Liefde verwonderen zich over het gedrag van Desiree, die te gast is bij deelnemer Hans in Italië. Zijn ‘eerste vrouw’ Hayriye schaamt zich kapot, zo zagen gisteren 864.000 mensen.

15 juli