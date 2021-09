Weg 1,5 meter: Jort knuffelt Welmoed in Op1, publiek Jinek rent juichend studio in

VIDEO ‘Klagende’ Meilandjes goed voor een miljoen kijkers

24 september De familie Meiland had de hitte op Curaçao toch iets anders ingeschat. Dat was gisteren te zien in een nieuwe aflevering van Chateau Meiland, waarin zowel Martien als dochter Maxime meerdere malen verzuchtten hoe warm het wel niet was. De klaagzang viel niet bij alle kijkers van de realityserie in goede aarde. ‘Heeft die familie niet in de gaten hoe bevoorrecht ze zijn?’